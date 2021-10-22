«Диктуешь правила в чужом монастыре»: Вокс о причине ухода из «Ленинграда»
Анна Акимова
Анна Акимова
17:44, 22 октября 2021
Алиса ВоксФото: Сергей Булкин/NEWS.ru
Читайте нас в Google Новости
Бывшая солистка группировки «Ленинград» Алиса Вокс (Алиса Кондратьева) рассказала, что причиной ухода из коллектива стали конфликты и травля. По словам артистки, когда она отказалась терпеть очередную выходку одного из музыкантов, директор группы заявил, что певица «диктует свои правила в чужом монастыре», передаёт Teleprogramma.pro.
И тут меня осенило. Я поняла, что это действительно чужой монастырь, а я здесь со своими культурными установками... Всё-таки этот диссонанс достиг апогея, — сказала Вокс.
Она также отметила, что уходила из коллектива мирно и без скандалов, предложив лидеру группы Сергею Шнурову найти себе замену.
Я уходила мирно, со словами: «Серёжа, давай расходиться по-хорошему. Давай я найду тебе девочек. Мы сделаем это пролонгированно», — подчеркнула певица.
Ранее артист и телеведущий Оскар Кучера рассказал, как лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров устроил пьяный дебош в прямом эфире вручения премии телеканала «МУЗ-ТВ» в 2003 году. По словам Кучеры, Шнуров вышел на сцену под фонограмму песни WWW, но не стал исполнять композицию, а ходил с коллегами по сцене и размахивал руками.