Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Российская балерина Анастасия Волочкова в разговоре с журналистами заявила, что своей жизнью заслужила право заниматься сексом, пить алкоголь, париться в банях и отдыхать на заграничных курортах.

По словам «звезды», она может делать всё, что ей нравится, и не оглядываться на высказывания со стороны тех, кто негативно к ней относится. Данные высказывания были спровоцированы вопросом представителя СМИ....