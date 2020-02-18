Популярный телеведущий Дмитрий Дибров вечером 17 февраля потерял сознание на премьере в кинотеатре «Октябрь». По его словам, это был обморок, который был вызван повышенным давлением.
Врачи провели МРТ, кардиограмму. Говорят, вроде, всё в порядке, совершенно здоровый человек. Мне кажется, каждый имеет право на обморок, если ему 60 лет, —
рассказалжурналист «Интерфаксу».
Дибров добавил, что пока находится под наблюдением врачей, но уже скоро отправится домой.
Как сообщал NEWS.ru ранее, телеведущий Леонид Якубович находился рядом со своим коллегой Дмитрием Дибровым в момент, когда тому стало плохо, и оказал первую помощь.
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