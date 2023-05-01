Дети Пугачевой и Галкина прилетели во Францию

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Максим Галкин

Дети певицы Аллы Пугачевой и пародиста Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) прилетели к отцу с няней в Париж, о чем рассказал сам артист. Он выложил видео с дочерью Елизаветой и сыном Гарри в соцсетях. Пугачева проводила двойняшек в поездку, а сама осталась в Израиле. Звездная пара решила сделать детям сюрприз — их сводят их в парижский Диснейленд.

Прилетели дети ко мне в Париж, — сообщил Галкин.

Ранее Пугачева опубликовала видео, на котором она провожает детей в путешествие. Певица отметила, что Елизавету и Гарри ждут три счастливых дня в Париже. Мальчик сказал Пугачевой, что взял с собой шесть камер, телефон, зарядки, подарок для отца и другие вещи.

Ранее Стас Барецкий заявил, что приобрел замок, в котором раньше жили Пугачева и Галкин. По словам шоумена, за особняк пришлось заплатить 400 млн рублей, но в сделку вложились его партнеры по похоронному бизнесу. Артист рассказал, что планирует возвести на участке крематорий и открыть мастерскую по изготовлению гробов.