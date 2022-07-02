«Дешёвый автотюн»: Тимофеев — о сравнившем себя с Элтоном Джоном Милохине Продюсер Тимофеев сыронизировал над сравнившем себя с Элтоном Джоном и Меркьюри Милохиным

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Блогер Даниил Милохин

Продюсер Андрей Тимофеев с иронией отозвался о сравнившем себя с Элтоном Джоном и Фредди Меркьюре Дане Милохине. По его словам, сравнивать себя с такими звёздами тиктокеру как минимум тупо, пишет StarHit.

Всё началось с того, что журналистка Анна Монгайт в соцсетях провела аналогию между Милохиным и Юрием Шатуновым: оба из одного и того же детдома в Оренбурге, даже спали в своё время на одной и той же кровати — и стали знаменитыми и успешными.

Однако, Милохину не понравилась такая аналогия, он в нецензурных выражениях ответил хотевшей похвалить его журналистке.

Анна Монгайт назвала меня современным Юрой Шатуновым. Что за..?! Я жил, жив и буду жить! Мои фанаты часто сравнивают меня с Фредди Меркьюри. Это, может, и чересчур. Но я уверен, что мое мастерство посоперничает с Элтоном нашим Джоном, — хвастливо заявил 20-летний тиктокер.

Знающий Милохина лично продюсер Андрей Тимофеев возмутился такими словами и посоветовал блогеру подумать, где Элтон Джон, а где — Милохин.

Прежде, чем сравнивать себя с легендами нужно понять, что они не кривлялись своей жопой на камеру и свой успех заслужили гениальной музыкой, неповторимыми текстами, своими невероятными шоу! Они заслужили десятки миллионов поклонников по всему миру именно своим талантом, своей особенностью! — резко высказался в адрес юноши Тимофеев.

Продюсер изъявил большие сомнения в вокальных данных блогера и заявил, что «ничего легендарного» в нём не увидел.

Предполагаю, что вокальные данные Милохина даже рядом не стоят с такими голосами как Фредди Меркьюри, там настоящий голос, а тут дешёвый автотюн. Да и видел я его выступления вживую — ничего легендарного не заметил. Пусть для начала соберет хотя бы один зал, который вмещает больше, чем две тысячи человек, а там и посмотрим. Противно! — подытожил Тимофеев.

Ранее один из самых высокооплачиваемых тиктокеров России, 20-летний рэп-исполнитель Даня Милохин презентовалновый трек «Без капли мысли». Меланхоличная композиция повествует о смешанных чувствах после расставания с возлюбленной.