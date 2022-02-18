Посвящается Медведевой? Даня Милохин выпустил интимный трек про любовь

Молодёжные исполнители на этой неделе порадовали своих поклонников сразу несколькими новинками. Niletto презентовал первый студийный альбом «Криолит», Даня Милохин — откровенную песню о личной жизни «Без капли мысли», а группа «Кис-Кис» — пронзительный трек «Отчим». NEWS.ru рассказывает о музыкальных премьерах недели на основе обзоров новинок в социальной сети «ВКонтакте».

Даня Милохин: «Без капли мысли»

Один из самых высокооплачиваемых тиктокеров России, 20-летний рэп-исполнитель Даня Милохин оправился после недавнего столкновения с велосипедистом и презентовал новый трек «Без капли мысли». Меланхоличная композиция повествует о смешанных чувствах после расставания с возлюбленной.

Фанаты Дани тут же предположили, что трек посвящён его партнёрше по проекту «Ледниковый период» фигуристке Евгении Медведевой, с которой популярному певцу приписывали роман. Так это или нет, Милохин пока не ответил, оставив поклонников теряться в догадках. «Без капли мысли» — лирическая песня о пустоте, образовавшейся внутри из-за разлуки с девушкой.

Niletto: альбом «Криолит» и трек с May Wave$

Российский хип-хоп-исполнитель, автор хита «Любимка» Niletto выпустил первый студийный альбом «Криолит». В сборник вошло 11 разножанровых композиций, но изюминкой пластинки поклонники певца считают совместный трек музыканта с видеоблогером May Wave$ «Она спит». По мнению Niletto, эта песня «имеет собственную магию и красоту».

Признаюсь, перед премьерой слушал этот трек шесть перелётов на самолёте в наушниках в режиме репит. В сумме около 12 часов прослушки этого трека во сне на уровне неба. Я спал и при этом осознавал, что слышу и чувствую. Скорее всего, у меня даже были мурашки несколько десятков раз за это время во сне, — признался Niletto на своей странице в Instagram.

«Кис-Кис»: «Отчим»

Поп-группа «Кис-Кис», прославившаяся альбомом «Юность в стиле панк» и выступлением с песней «Молчи» в программе «Вечерний Ургант», представила новый трек «Отчим». Ожидается, что песня войдёт в будущий альбом коллектива, который должен увидеть свет в марте 2022 года.

В тексте сингла речь идёт о мужчине, которого юная героиня с удивлением обнаруживает дома на кухне и узнаёт, что это её новый отчим. Девушка надеется, что он станет лучшим, потому что починит приставку, даст денег и «с ним будет счастлива мама».

Сегодня «Кис-Кис» — один из самых модных молодёжных музыкальных коллективов. Главные лица команды — вокалистка Софья Сомусева и барабанщица Алина Олешева.