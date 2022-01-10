Милохина призвали обратиться к Зеленскому после запрета посетить Украину

Блогеру Дане Милохину стоит обратиться лично к президенту Украины Владимиру Зеленскому, как к «коллеге» по шоу-бизнесу, после запрета посетить эту страну, заявил NEWS.ru председатель общественного движения «Ветераны России» Ильдар Резяпов. Собеседник также добавил, что тиктокеру стоит всё-таки отправиться служить в армию.

В связи с тем, что российский блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину из-за того, что он — «враг», советую ему обратиться в адрес президента Украины Владимира Зеленского с вопросом, на каком основании ему отказано в приезде в Киев, хотя они являются коллегами по цеху в шоу-бизнесе, — отметил Резяпов

Он подчеркнул, что «Ветераны России» в ближайшее время обратятся в посольство Украины в Москве с официальным запросом на фоне запрета артистам из РФ посещать, в частности, Киев. Общественник объяснил, что организации нужны «чёткие разъяснения», почему российским артистам и представителям шоу-бизнеса отказывают во въезде на территорию соседней страны.

9 января Милохин на своей странице в соцсети Instagram заявил, что не смог попасть на Украину. Там также были опубликованы фотографии из киевского аэропорта. После нескольких часов ожидания он пояснил, что его не впустили, так как он «враг».

Ранее украинские пограничники закрыли въезд в страну гитаристу группы «Город 312», гражданину РФ Александру Ильчуку. До этого ГПСУ запретила посещать страну российской поп-певице Марии Гусаровой, известной под псевдонимом Mary Gu. Кроме того, пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко выразил удивление тем, что продолжается продажа билетов на концерт Михаила Шуфутинского в Киеве, намеченный на 8 марта 2022 года. Он отметил, что певца не пустят на Украину из-за его неоднократных поездок в Крым.