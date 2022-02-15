18+

Рубрики

Медиа

Архив

Происшествия

Даня Милохин попал под колёса велосипедиста в Москве

21:14, 15 февраля 2022
Даня Милохин попал под колёса велосипедиста в Москве Даня Милохин Фото: danya_milokhin/instagram.com
Google News

Читайте нас в Google Новости

NEWS.ru - Google News

Звезда российского TikTok Даня Милохин попал под колёса велосипедиста в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, как прохожие помогают тиктокеру подняться с земли.

Инцидент случился на Земляном Валу в Москве, когда Милохин выходил из своего Maybach. На видеокадрах видно, что падение оказалось болезненным, и тиктокеру было тяжело подняться на ноги без посторонней помощи. 

Милохин опубликовал на своей страницы фотографии с повреждениями после случившегося, никак их не комментируя. Пользователи Instagram выразили беспокойство, не стал ли Милохин жертвой хулиганов. 

Ранее стало известно, что Даню Милохина не пустили Украину. Об этом он рассказал в своём Instagram. Там также были опубликованы фотографии из киевского аэропорта. После нескольких часов ожидания он пояснил, что его не впустили, так как он «враг».

Yandex Zen

Самое интересное - в нашем канале Яндекс.Дзен

подписаться
NEWS.ru в соцсетях
Все фотогалереи

Все видео