Звезда российского TikTok Даня Милохин попал под колёса велосипедиста в Москве, сообщает Telegram-канал SHOT. В Сети опубликованы кадры с места происшествия, на которых видно, как прохожие помогают тиктокеру подняться с земли.

Инцидент случился на Земляном Валу в Москве, когда Милохин выходил из своего Maybach. На видеокадрах видно, что падение оказалось болезненным, и тиктокеру было тяжело подняться на ноги без посторонней помощи.

Милохин опубликовал на своей страницы фотографии с повреждениями после случившегося, никак их не комментируя. Пользователи Instagram выразили беспокойство, не стал ли Милохин жертвой хулиганов.

Ранее стало известно, что Даню Милохина не пустили Украину. Об этом он рассказал в своём Instagram. Там также были опубликованы фотографии из киевского аэропорта. После нескольких часов ожидания он пояснил, что его не впустили, так как он «враг».