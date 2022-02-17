«МОК показал фото дедушки»: Ургант пошутил о допинге Валиевой

Известный телеведущий Иван Ургант пошутил о допинг-скандале с участием российской фигуристки Камилы Валиевой. В эфире программы «Вечерний Ургант» ведущий сравнил персонажа из «Матрицы» Морфеуса с дедушкой фигуристки. Таким образом он отреагировал на известие о том, что допинг мог попасть в организм Валиевой из-за таблеток от сердца дедушки.

Валиева объяснила попадание запрещённого триметазидина в свой организм тем, что его принимал для сердца дедушка. В итоге произошло бытовое загрязнение. МОК тут же среагировал на это заявление и опубликовал фотографию дедушки Камилы. Мы её размещаем, — сказал Ургант.

После этих слов на экране появилась фотография Морфеуса, персонажа из «Матрицы», с двумя таблетками в руках.

Допинг-проба российской фигуристки Камилы Валиевой от 25 декабря 2021 года дала положительный результат. В организме был обнаружен запрещённый препарат триметазидин. CAS не отстранил фигуристку от соревнований. Разбирательство по её делу будет продолжаться.

Ранее сообщалось, что дедушка российской фигуристки дал показания в суде о том, что сам принимает препарат триметазидин, запрещённый Всемирным антидопинговым агентством (WADA).