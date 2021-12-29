Фигуристка Бойкова объяснила, почему переживала за дуэт Медведева — Милохин

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Хореограф и постановщик Илья Авербух заявил, что вариант с отменой Олимпиады в Китае возможен. В то же время он считает, что за месяц в Пекине, где должны состояться зимние Игры, может произойти что угодно. Он надеется, что организаторы смогут справиться со всеми сложностями, однако не исключает отмены или переноса соревнований, сообщает «Спорт-Экспресс».

Нам остаётся только верить, что Китай сможет справиться со всеми сложностями и провести Олимпийские игры. Верим в лучшее, а быть готовым нужно к худшему. Исключать отмену Олимпийских игр нельзя, —...