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Фигуристка Бойкова объяснила, почему переживала за дуэт Медведева — Милохин

Фигуристка Бойкова переживала за Медведеву, так как Милохин не сильно накаченный человек
16:32, 30 декабря 2021
Фигуристка Бойкова объяснила, почему переживала за дуэт Медведева — Милохин Евгения Медведева и Даня Миохин Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Российская фигуристка Александра Бойкова, выступающая в паре с Дмитрием Козловским, рассказала, что следила за успехами подруги Евгении Медведевой в спортивно-развлекательном проекте «Ледниковый период». Она отметила, что сильно переживала за двукратную чемпионку мира, так как её партнёром был не самый накаченный молодой человек — Даня Милохин, сообщает Sport24.

Я очень переживала за Женю — Даня не сильно накачанный человек и маленького роста. Я волновалась, но Женя меня успокоила. Так что всё хорошо, — сказала Бойкова.

Медведева и рэп-исполнитель, видеоблогер Милохин принимали участие в новом сезоне «Ледникового периода».

Ранее российский тренер по фигурному катанию Этери Тутберидзе рассказала, что в олимпийском сезоне — 2017/18 Медведева начала испытывать проблемы с весом. По словам наставницы, кто-то из окружения спортсменки сказал, что та выглядит слишком худой.

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