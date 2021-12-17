«Секс на льду»: Милохин и Медведева показали страсть в «Ледниковом периоде»

Даня Милохин и Евгения Медведева произвели фурор в одиннадцатом выпуске шоу «Ледниковый период», показав на льду жаркую страсть. Номер по достоинству оценили пребывавшие в восхищении члены жюри, а в соцсетях разгорелись настоящие дискуссии об отношениях тиктокера и спортсменки.

По мнению жюри, парочка показала такую страсть, что едва не растопила лёд.

Я видела жизнь, сексуальность, женственность. Даня, спасибо тебе за такую Женю! — воскликнула Наталья Бестемьянова.

Алексей Ягудин также прокомментировал невероятность номера, отметив, что назвал бы его «18+». Милохин признался, что они с Евгенией просто стеснялись репетировать этот номер.

Мы тренировались, только когда мама Жени уходила. Она сейчас увидела постановку. Я думаю, мне хана, — сказал популярный блогер.

Зрители также остались в восторге от постановки. «Номер бомба! Просто огонь!», «Секс на льду! Страсть ребята не сыграли», «Глаза светились сегодня у всех членов жюри!!! От такого проката Жени с Даней — по другому и быть не может!», «Женя такая грациозная, нежная. Не оторвать глаз!», «Я не фанат Милохина ни разу, но давайте будем справедливы! Даня в первом выпуске и Даня сегодня — это небо и земля! Респект парню! Женя — профи!», «Даня прям возмужал и стал очень взрослым!», «Да они просто влюблены!!!», пишут в комментариях поклонники шоу.

Ранее Даня Милохин и Евгения Медведева показали свои отношения, ответив на каверзные вопросы в проекте GQ. Тиктокер и двукратная чемпионка мира продемонстрировали, насколько хорошо узнали друг друга за время участия в «Ледниковом периоде».