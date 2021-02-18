Певец NILETTO рассказал о бедном детстве

https://static.news.ru/photo/8b11d530-7253-11eb-94cd-96000091f725_660.jpg Фото: вМесте / youtube

Российский певец Данил Прытков (NILETTO), популярный у молодёжи, рассказал о достаточно скромной жизни его семьи, когда он был ребёнком. Мама исполнителя работала штукатуром-маляром и часто не могла себе позволить дорогие покупки и модную одежду для сына.

При этом сам Прытков был всегда в хорошей физической форме, поэтому проблем с внешностью не испытывал. Его смущало только материальное положение семьи. Об этом он признался в эфире YouTube-шоу «вМесте».

Если нужно было купить туфли или брюки в школу, то мы ехали на рынок. Я стоял в этой палатке примерял, а мама покупала, причём ты даже не понимаешь, нравится ли тебе вещь или нет, — рассказал NILETTO.

Часто из-за отсутствия брендовой одежды в гардеробе он становился объектом насмешек со стороны одноклассников и даже учителей. Один из педагогов как-то раз вывел ребёнка на середину класса и сказал: «Смотрите! Вот так одеваться нельзя!». Его мать всегда становилась на сторону сына и постоянно ругалась с учителем из-за происходящего.

Ранее NEWS.ru писал, что самая популярная в мире порно-модель и актриса Белль Дельфин рассказала, что бросила школу и начала заниматься тем, что сейчас делает, из-за злых одноклассников. Именно они своими издевательствами заставили её уйти в мир Интернета и чёрного юмора.