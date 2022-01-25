Сдавшая в детдом Даню Милохина мать заявила о тоске по сыну

Мать популярного тиктокера Дани Милохина заявила о том, что нуждается в сыне и мечтает наладить с ним общение. Любовь Милохина сдала в детдом своих сыновей, когда им было три и четыре года, напоминает KP.RU.

Со старшим сыном, Ильёй, женщине удалось наладить общение год назад, младший до сих пор не желает её знать. Любовь Милохина пожаловалась, что популярный, известный и богатый блогер игнорирует её попытки встретиться или поговорить по телефону. Женщина говорит, что горько раскаивается в содеянном и мечтает о прощении сына.

С родителями Илья и Даня Милохины познакомились только год назад. Мать оказалась добропорядочной женщиной, воспитывающей двоих новых детей. Даня в отличие от Ильи не желает слышать о бросившей его матери.

Сумела выйти на связь с его продюсером. Я несколько раз за этот год звонила, оставляла Дане сообщения, рассказывала про нас, поздравляла его с днём рождения. Но ответов так и не получила. Я его не осуждаю за это равнодушие. Он вправе обижаться, но я верю, что настанет день, и он меня простит, — заявила изданию оставившая в детдоме сына мать.

Теперь Любовь Милохина утверждает, что никогда не забывала о том, что у неё не двое детей, а четверо. Каждого она якобы очень любит и заверяет блогера, что он всегда может опереться на неё и попросить поддержку.

Мать 20-летнего тиктокера сообщила, что после знакомства со знаменитыми сыновьями её узнают на улице, даже в маске. Но некоторые грубят и оскорбляют прямо в лицо за то, что она бросила детей. Много подобных оскорблений поступает женщине и в соцсетях.

Не знаю, важно это для тебя или нет, но ты нам нужен. Нужен не потому, что знаменитый, богатый. Просто я много ошибок сделала в своей жизни. Исправить их нельзя, конечно. Но я хотела бы с тобой общаться, никаких денег нам твоих не нужно. Я тебя очень люблю, как бы это ни звучало смешно. Я жду тебя, — заявила биологическая мать молодого и успешного блогера.

Ранее блогер Даня Милохин не смог попасть на Украину. После нескольких часов ожидания он пояснил, что его не впустили, так как он «враг».