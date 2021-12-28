«Деньги кончились?»: фанаты съязвили над вернувшимся на родину Паниным

Фанаты едко высказались в адрес вернувшегося в Россию из Испании на Новый год Алексея Панина. Едва успев приземлиться, актёр сразу стал жаловаться на жизнь, опубликовав фото из салона авто по дороге из аэропорта в Instagram.

На снимке скандалист запечатлён в чёрной маске и зимней одежде, сопровождает кадр злобный смайлик, показывающий, в каком актёр настроении.

Здравствуй, родина! Прекрасная погода в Москве. Я не успел прилететь — уже с соплями. Люди из России на Новый год, а мы — сюда, — написал Панин.

Некоторые подписчики приняли всё за чистую монету и поздравили его с возвращением домой. Кто-то предположил, что Панин приехал на родину сниматься в каком-то проекте. Но большинство предпочли съехидничать в адрес актёра, который часто в негативном тоне отзывается о родной стране.

«Родина это вы сами для себя. Ваша жизнь и ваше сознание и есть родина», «Ох, ехал бы ты обратно», «Лёха, ну и чего ты сюда припёрся», «А как же: прощай, немытая Россия?», «А что так, деньги закончились? Бабла срубить надо», «Дон Педро приехал за валютой, без бабла везде тяжко», «А без вас никто и не скучал», наперебой пишут в комментариях пользователи.

Известно, что Алексей Панин уже больше года живёт в Испании вместе с дочкой Анной. Он купил квартиру в курортном городе Торревьеха. В своих сообщениях исполнитель главной роли в «Жмурках» часто отмечал, что ему в России больше делать нечего. Однако всё же вернулся на новогодние праздники домой.

Ранее Алексей Панин поделился видео, на котором в шутку отругал 14-летнюю дочь Анну. На кадрах видно, что девочка сидит на лавочке и пытается вскрыть устрицу.