Дава впервые рассказал о расставании с Ольгой Бузовой

https://static.news.ru/photo/df1be982-5ebb-11eb-9e00-fa163e074e61_660.jpg Фото: dava_m/instagram.com

Российский блогер Давид Манукян, который недавно расстался с певицей Ольгой Бузовой, прокомментировал разрыв. Он рассказал фанатам, что для него очень важна их поддержка именно сейчас.

Спасибо за поддержку, особенно сейчас. К сожалению, это жизнь, и всё, что начинается, может закончиться. Это был пройденный этап. Не хочу говорить о личной жизни, — сказал Дава во время выступления на шоу «Танцы со звёздами».

Дело в том, что за несколько часов до съёмок он получил серьёзную травму на репетиции. Ему сделали экстренную операцию на плече и запретили выходить на паркет. Блогер ослушался врачей и пришёл на съёмки с фиксатором на руке, сообщил StarHit.

Фанаты горячо поддерживали блогера, а жюри отнеслось к нему с пониманием. Члены комиссии отметили, что он очень органично влился в номер, несмотря на все неурядицы.

Ранее, как писал NEWS.ru, помощница Давы Анна рассказала, что блогер не хочет комментировать свою личную жизнь и постоянно тренируется для шоу. Она отметила, что ничего не знает о том, что мать Манукяна нелестно отозвалась о Бузовой.

Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы.