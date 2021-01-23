О реакции Давы на расставание с Бузовой рассказала его помощница

https://static.news.ru/photo/10c9d1e0-5cf7-11eb-bb5d-fa163e074e61_660.jpg Фото: uzova86/instagram.com

Известный блогер Давид Манукян расстался со своей девушкой Ольгой Бузовой, но комментировать ситуацию и распространяться о своих чувствах он не хочет, рассказала его помощница Анна.

Это личное дело Ольги. Нас не касается: Давид живет своей жизнью. Пусть всё идёт, как идёт, — сказала она в беседе с изданием «Комсомольская правда».

О резких высказываниях матери Давы о певице Анна ничего не знает. Она отметила, что Манукян ежедневно репетирует и ему вообще не до скандалов. «Пусть этим занимается пиар-служба певицы», ему больше нечего сказать, добавила его помощница.

Ольга Бузова сообщила о расставании с Давой 22 января. Она назвала себя «свободной девушкой», а своего бывшего молодого человека настоящим чудовищем, «творившим страшные и непонятные вещи».

Потом певица обнародовала переписку с возлюбленным, где он ругался на неё матом. В одном из сообщений она предложила рассказать его матери, что сын бил свою женщину, плевал ей в лицо и оскорблял.

Ранее NEWS.ru писал, что Бузова и Манукян расстались после того, как они 8 января сыграли свадьбу на Мальдивах. Стоит подчеркнуть, что свадьба на Мальдивах не имеет в РФ юридической силы. Поэтому формально нового замужества у певицы не было.