Украинский артист и автор образа Верки Сердючки Андрей Данилко не стал отрицать, что выступает на вечеринках, которые устраивают богатые россияне. При этом он подчеркнул, что с концертами в Россию его не зовут, поскольку знают, что не поедет, а соглашается он выступать только в Европе.
Люди, которые проводят корпоративные вечеринки, они чаще делают их не в Москве. И чтобы нас не подставлять, они проводят их в Швейцарии или Париже, кто может себе позволить. Сейчас в Швеции работали, например, — заявил Данилко Telegram-каналу PavlovskyNews.
Артист добавил, что ближайший подобный концерт состоится в немецком Штутгарте. Там вместе с ним будет выступать украинская группа KAZKA.
Ранее NEWS.ru сообщал, что Андрей Данилко в июле 2019 года пообещал вновь выйти на большую сцену в образе Верки Сердючки. По его словам, это может произойти, как только будет накоплен новый материал для концертов, а сам артист «соскучится» по выступлениям. По признанию Данилко, он продолжает заниматься музыкальным творчеством.
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