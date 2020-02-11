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Станислав Садальский раскрыл секрет того, как на самом деле Тина Канделаки добилась известности. Ему не понравилось заявление ведущей в программе Бориса Корчевникова о том, что она якобы всего достигла сама.

Садальский припомнил, что все нужные связи и дружбы ведущей достались от него. На телевидение её «за руку» привёл Олег Марусев, представил Прошутинской и определил в программу «Времечко». Консультантом Канделаки была...