Данила Поперечный рассказал, что ненавидит больше всего

Блогер Данила Поперечный признался, что его самое нелюбимое занятие — бег. Об этом он рассказал в своём Twitter.
По словам блогера, ему сложно выдержать и пять минут лёгкого бега. Поперечный признался, что когда он бегает, у него начинает ломить зубы.
Больше всего на свете не люблю бегать, — написал он.
Многие интернет-пользователи поддержали Данилу, заявляя, что тоже терпеть не могут бег. Однако некоторые не согласились с Поперечным. По их мнению, бегать гораздо приятнее, чем выполнять силовые упражнения.
Это нужно перетерпеть, потом становится легче, — гласит один из комментариев.
Ранее NEWS.ru писал о том, что российский рэпер Моргенштерн открыл в Москве ресторан в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Комик Данила Поперечный считает, что за пределами музыкальной сферы Алишер выглядит довольно неопытным человеком и даже наивным.