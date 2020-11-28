Данила Поперечный рассказал, что ненавидит больше всего

https://static.news.ru/photo/bcad3f72-3242-11eb-996f-fa163e074e61_660.jpg Данила Поперечный Фото: spoontamer/instagram.com

Блогер Данила Поперечный признался, что его самое нелюбимое занятие — бег. Об этом он рассказал в своём Twitter.

По словам блогера, ему сложно выдержать и пять минут лёгкого бега. Поперечный признался, что когда он бегает, у него начинает ломить зубы.

Больше всего на свете не люблю бегать, — написал он.

Многие интернет-пользователи поддержали Данилу, заявляя, что тоже терпеть не могут бег. Однако некоторые не согласились с Поперечным. По их мнению, бегать гораздо приятнее, чем выполнять силовые упражнения.

Это нужно перетерпеть, потом становится легче, — гласит один из комментариев.

Ранее NEWS.ru писал о том, что российский рэпер Моргенштерн открыл в Москве ресторан в самый разгар пандемии коронавирусной инфекции нового типа (COVID-19). Комик Данила Поперечный считает, что за пределами музыкальной сферы Алишер выглядит довольно неопытным человеком и даже наивным.