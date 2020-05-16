Дана Борисова утащила туфли у участницы «Пусть говорят»

https://static.news.ru/photo/0799e726-977d-11ea-a9e5-fa163e074e61_660.jpg Фото: Anatoly Lomokhov /Global Look Press

Скандально известная телеведущая Дана Борисова без спроса взяла чужую обувь и хотела оставить её себе, но гостям телешоу удалось убедить звезду отдать их владелице.

Дану пригласили на съёмки программы «Пусть говорят», которая была посвящена актёру Марату Башарову. Как рассказали свидетели, звезда «Армейского магазина» не смогла найти в гримёрке свои туфли и нашла пакет с обувью журналистки Марианы Саид-Шах. Борисовой они приглянулись и она без спроса взяла туфли себе.

Борисова обнаружила туфли Саид-Шах. Они ей приглянулись. Съемка уже шла, поэтому Дана надела обувь и пошла в студию, не спросив разрешения у владелицы, — рассказали «Собеседнику» находившиеся в гримёрке свидетели.

Когда съёмка завершилась журналистка обратилась к светской львице с просьбой вернуть туфли. Борисова со своим трофеем расставаться была не намерена и заявила, что не собирается стоять босиком во время того, как фотографируется с гостями студии. Однако участникам шоу удалось всё-таки уговорить Дану вернуть обувь хозяйке.

Встретила Дану на съёмках. Она выглядела потрясающе. Я порадовалась за неё. А тут опять всё началось, — посетовала Саид-Шах.

При этом журналистка пожелала Борисовой выздоровления и стабильности в жизни.

Как писал NEWS.ru, психолог Сергей Ланг считает, что Борисова опять эпатирует публику своим странным поведением, потому что она, находясь в режиме самоизоляции, снова начала употреблять спиртные напитки.