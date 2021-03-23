«Да пусть даже и Кучера!»: зрители намерены до конца досмотреть шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/48ffc75e-8c40-11eb-9a4e-96000091f725_660.jpg Фото: vk.com/ntvmaska

Зрители намерены до конца досмотреть шоу «Маска», даже несмотря на рассекреченный раньше времени список участников проекта. Поклонники программы считают, что слив имён артистов в Сеть даже добавил интриги: всё равно неизвестно, кто скрывается под маской.

В спике, якобы на несколько минут появившемся в Википедии, говорилось, что в костюме Ламы выступает Гарик Мартиросян, полюбившегося всем Зайца — Иван Дорн, в Солнце выходит Елена Терлеева, в Белом Орле — Тимати, а в талантливом Крокодиле — Оскар Кучера.

Зрители, обсуждающие участников на площадке проекта в соцсетях, сошлись во мнении, что обнародованные имена никак не умаляют таланта их владельцев. «Очень брутальный, современный, не побоюсь этого слова сексуальный робо-заяц», «Человек в маске Орла интересен как личность,удивляет его умение менять голос от высокого Relax до низкого в песне последнего выпуска. Человек под маской хорошо „играет в прятки“))».

«Уже какой выпуск нас радует Лама, её точно не откроют в следующем выпуске, надеюсь далеко пройдет, просто умничка, видно что человек уже привык к этому костюмы, аж развороты на раз два на учился делать», «Да пусть даже и Оскар Кучера в Крокодиле! Такой талант! Он совсем по-новому для меня откроется — исполнитель легкомысленных ролей да вдруг с таким вокалом!», восхищаются поклонники проекта.

Многие зрители призвали не верить инсайдерскому списку, вообще не увидев в нём никакого сходства с прописанными именами. «Мне кажется в зайце кто то по более интеллектуальный, чем Моргенштерн», «Заяц ты — крутой, талантливый... И ты NILLETO», «Но не может быть Кирилл Туриченко именно в Белом Орле? Наверное, это какое то наваждение, но в Релаксе прям кажется, что его голос», «А потом окажется, что это Мартиросян какой-нибудь?», продолжают спорить телезрители.

В итоге фанаты шоу просто призвали артистов не боятся снять маску, так как у них уже есть целая армия поклонников, кто бы ни скрывался в костюмах сказочных персонажей.

Ранее NEWS.ru сообщал, что поклонники шоу «Маска» не перестают обсуждать личности артистов, выступающих под масками. Так, выступления Ольги Бузовой в костюме Розовой Пантеры вызвали больше насмешек, чем восторга.