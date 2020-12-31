Цискаридзе и больного раком Юдашкина втянули в гей-скандал

https://static.news.ru/photo/e40dbc22-4c2d-11eb-b9de-fa163e074e61_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

В Сети слили интимную переписку, которую якобы вели между собой артист балета Николай Цискаридзе и модельер Валентин Юдашкин.

Переписка была опубликована в виде скриншотов сообщений с телефона. В ней говорится, что Цискаридзе просит, чтобы модельер его «одевал и раздевал» и при этом «попадал в промежутки». В ответ кутюрье написал, что улетает к маме в Израиль, но когда вернётся, будет рад увидеться с артистом. При этом модельер сообщает, что плохо себя чувствует после нового курса химиотерапии и поэтому может просто прийти на встречу.

Кто именно и с какой целью пытается втянуть 47-летнего Цискаридзе и 57-летнего Юдашкина в этот гей-скандал, неизвестно. Сам артист балета сообщил в своём аккаунте, что накануне Нового года у него был взломан телефон.

Юдашкин эту переписку никак не прокомментировал. Модельер уже более 30 лет находится в счастливом браке, у него есть двое детей и два внука, пишет «Экспресс газета».

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