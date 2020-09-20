Черно из «Дома-2» поделилась фото с подросшим сыном

https://static.news.ru/photo/78236e2c-fb19-11ea-927c-fa163e074e61_660.jpg Александра Черно и Иосиф Оганесян Фото: sasha_cherno93_official/instagram.com

У звёзд телепроекта «Дом-2» Александры Черно и Иосифа Оганесяна 30 июля родился сын Стефан. Долгое время они скрывали малыша, прикрывая его в соцсетях, но после крещения впервые показали его лицо.

Сделан с любовью, — подписала фото Черно.

Комментаторы определили, что ребёнок уже очень похож на папу. «На Иосифа похож!», «Будет папин, уже видно», «Оганесян — одно лицо», написали они. Нашлись и критики. Они осудили следы от помады на щёчках малыша, сыпь на его ножке и предположили, что одежда ему уже мала. Часть подписчиков посоветовали молодой матери не показывать ребёнка публике, чтобы не «нарываться» на недоброжелателей.

Как писал NEWS.ru, в Сети появилось видео с отдыха бывших участниц скандального реалити-шоу «Дом-2». Саша Артёмова и Нелли Ермолаева встретились в Турции со своей коллегой Дарьей Пынзарь и отправились вместе в ресторан. Ролик вызвал неоднозначную реакцию их поклонников. Многих удивила внешность девушек. Всё дело в том, что вот уже три недели они отдыхают на море и публикуют фотографии в своих социальных сетях, которые подчёркивают их прекрасную форму. На новом видео из ресторана, опубликованном в одном из аккаунтов Instagram, звезды оказались не такими худыми, как обычно, а с щеками и лишними килограммами.