Экс-ведущий «Дома-2» Черкасов высказался по поводу юбилея Ольги Бузовой

https://static.news.ru/photo/bec94062-5fe7-11eb-b32a-fa163e074e61_660.jpg Фото: cherkasov119/Instagram.com

Экс-ведущая реалити-шоу «Дом-2» Ольга Бузова недавно шумно отметила 35-летие. На праздник звезда пригласила не менее знаменитых друзей по шоу-бизнесу. Певица не забыла и своих бывших коллег по телестройке.

В числе гостей оказался и экс-участник передачи Андрей Черкасов, больше всех переживавший из-за своего увольнения — последнее время он также вёл проект. У мужчины растёт маленький сын, а жена Кристина находится в декрете.

Это был невероятный праздник! Ольга Бузова, будь счастлива! Вчера мы кайфанули все! — написал Черкасов на своей официальной странице в социальной сети Instagram.

Филипп Киркоров не появился на юбилее Ольги Бузовой, хотя поздравить телеведущую пришли многие знаменитости. Журналисты, которые были на празднике, предположили, что певец мог так поддержать своего друга Давида Манукяна, с которым накануне рассталась телеведущая. Ольга обвинила возлюбленного в том, что он поднимал на неё руку и плевал ей в лицо, хотя сама на новогодних каникулах сыграла с ним свадьбу на Мальдивах. Возможно, Киркорова в день рождения поющей ведущей просто не было в Москве.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ольга Бузова закатила шикарную вечеринку в честь своего 35-летия, несмотря на разрыв с возлюбленным. Теледива появилась перед гостями в шикарном полупрозрачном платье, украшенном кристаллами модного бренда.