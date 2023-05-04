Всемирно известного модельера Вячеслава Зайцева сегодня хоронят на Жегаловском кладбище в Щелково. Он умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. Попрощаться с Зайцевым пришли стилист Сергей Зверев, актер театра «Современник» Авангард Леонтьев, певцы Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина.
Бабкина назвала покойного модельера гением и «государственным человеком планетарного масштаба».
На прощание прибыли и ученики Зайцева из Ярославля, Курска, Иваново и других городов. Многие несут к гробу кутюрье белые лилии и белые розы — его любимые цветы.
Как собравшиеся переживают утрату — в репортаже NEWS.ru.
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Люди на церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бедрос Киркоров на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Бедрос Киркоров на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Внучка Вячеслава Зайцева Мария (в центре) на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Внучка Вячеслава Зайцева Мария (в центре) на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково
Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково