Всемирно известного модельера Вячеслава Зайцева сегодня хоронят на Жегаловском кладбище в Щелково. Он умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. Попрощаться с Зайцевым пришли стилист Сергей Зверев, актер театра «Современник» Авангард Леонтьев, певцы Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина.

Бабкина назвала покойного модельера гением и «государственным человеком планетарного масштаба».

На прощание прибыли и ученики Зайцева из Ярославля, Курска, Иваново и других городов. Многие несут к гробу кутюрье белые лилии и белые розы — его любимые цветы.

Как собравшиеся переживают утрату — в репортаже NEWS.ru.

Люди на церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Люди на церемонии прощания с Вячеславом Зайцевым

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Церемония прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Бедрос Киркоров на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Бедрос Киркоров на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Надежда Бабкина на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Сергей Зверев на церемонии прощания с модельером Вячеславом Зайцевым

Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Президент благотворительного фонда «Русский Силуэт» Татьяна Михалкова пришла на церемонию прощания с модельером Вячеславом Зайцевым в подмосковном Щелково

Внучка Вячеслава Зайцева Мария (в центре) на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Внучка Вячеслава Зайцева Мария (в центре) на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

Дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Дизайнер Игорь Гуляев на церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

На церемонии прощания с модельером в подмосковном Щелково