Михалкова, Киркоров, Бабкина: фото прощания и похорон Вячеслава Зайцева

Фото: Natalya Loginova/Russian Look/Global Look Press

Всемирно известного модельера Вячеслава Зайцева сегодня хоронят на Жегаловском кладбище в Щелково. Он умер 30 апреля в возрасте 85 лет. Долгое время художник страдал от болезни Паркинсона, в щелковской больнице он оказался с внутренним кровотечением. Попрощаться с Зайцевым пришли стилист Сергей Зверев, актер театра «Современник» Авангард Леонтьев, певцы Бедрос Киркоров и Надежда Бабкина.

Бабкина назвала покойного модельера гением и «государственным человеком планетарного масштаба».

На прощание прибыли и ученики Зайцева из Ярославля, Курска, Иваново и других городов. Многие несут к гробу кутюрье белые лилии и белые розы — его любимые цветы.

Как собравшиеся переживают утрату — в репортаже NEWS.ru.