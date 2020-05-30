Бывший супруг Бузовой совершил неожиданный поступок ради новой жены

https://static.news.ru/photo/e677cab4-a2a7-11ea-a67c-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/tarasov23

Полузащитник «Рубина» Дмитрий Тарасов, находясь на тренировке в Казани, понял, что сильно соскучился по своей возлюбленной Анастасии Костенко.

Спортсмен две недели не видел свою семью. Эта разлука оказалась для него невыносимой. Поэтому он решил совершить маленький поступок в знак любви.

Один день выходной. Поехал на своей машине домой. Соскучился, — написал футболист в stories Instagram.

Тарасов и Костенко воспитывают двух дочерей.

Более трёх лет назад состоялся громкий развод Тарасова и телеведущей Ольги Бузовой. Однако общественность до сих пор интересует его отношение к Ольге.

Как писал NEWS.ru, Тарасов назвал главную причину развода с певицей Ольгой Бузовой. По его словам, препятствием их браку стало нежелание той иметь детей, в то время как спортсмен очень хотел большую семью.