Бывший муж Полины Гагариной рассказал об отношениях с певицей после разрыва

https://static.news.ru/photo/78c2aac4-8c95-11eb-b6a4-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/isxakov

Бывший муж Полины Гагариной Дмитрий Исхаков признался, что тяжело переживал расставание со знаменитой артисткой. Сейчас, по словам мужчины, у него новая возлюбленная, чьё имя также широко известно.

Как рассказал фотограф, распад семьи стал для него довольно сильным потрясением, однако он сумел направить свои эмоции в нужное русло.

Думаю, я смог сублимировать энергию и эмоции в творчество и работу. Я обожаю свою профессию, ведь помимо энергии и мотивации она даёт мне возможность самовыражаться и общаться с удивительными людьми, — отметил Исхаков в интервью PeopleTalk.

Фотограф сообщил, что после расставания по-прежнему поддерживает с Гагариной отношения. Однако общаются они только по вопросам, касающихся их общей дочери. Сейчас он не следит за её творчеством и советоваться с ней по каким-либо вопросам также вряд ли будет. Кроме того, Исхаков признался, что теперь у него есть новая возлюбленная. Правда, её имя он пока раскрывать не станет. По его словам, оно довольно известное.

Гагарина и Исхаков были в браке в течение шести лет, в 2017 году у них родилась дочь Мия. Накануне Нового года стало известно, что они разошлись, причины разрыва супругов достоверно неизвестны.

По некоторым данным, новым избранником Полины Гагариной стал саунд-продюсер Владимир Чиняев. Он известен в шоу-бизнесе по работе с Александром Реввой, Нюшей, Олегом Газмановым и другими. Однако журналисты выяснили, что у мужчины не всё гладко с финансами, а также он всё ещё состоит в законном браке и является отцом двоих детей, писал NEWS.ru. Также звезде приписывают романтические отношения с бывшим хоккеистом Андреем Мухачёвым, который работает её концертным директором.