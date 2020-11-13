Бывшая жена Прилучного отреагировала на слухи о беременности

https://static.news.ru/photo/ac0085dc-2647-11eb-ab81-fa163e074e61_660.jpg Агата Муцениеце Фото: agataagata/instagram.com

Бывшая жена актёра Павла Прилучного Агата Муцениеце на своей официальной странице в социальной сети отреагировала на слухи о собственной беременности. Разговоры о том, что экс-супруга звезды сериала «Мажор» может ждать ребёнка, пошли после церемонии вручения премии GQ.

Муцениеце опубликовала снимок, на котором она сидит за столом некоего заведения вместе с актёром Вольфгангом Черни.

Дружба между мужчиной и женщиной существует, ну или он отец моего нового ребёнка, ну или всё-таки не надо было есть так много перед GQ. Выбор за вами, — написала Муцениеце в Instagram.

На церемонии девушка появилась в коротком облегающем топе. Из-за внешнего вида Муцениеце общественность заподозрила неладное. Многие начали предполагать, что она беременна.

Как ранее передавал NEWS.ru, актриса и модель Агата Муцениеце рассказала, как оправилась после развода с актёром Павлом Прилучным. Она призналась, что это далось ей нелегко.

По словам артистки, она долго не могла найти кого-то, с кем можно было бы поделиться переживаниями. В итоге она решила создать шоу «Честный развод», где люди, оказавшиеся в схожей ситуации, могли бы о ней рассказать. Она призналась, что ей самой это очень помогло.