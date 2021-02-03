Бывшая жена Аршавина впервые показала изменившееся из-за болезни лицо

https://static.news.ru/photo/d49fbaca-6653-11eb-b2c0-96000091f725_660.jpg Фото: instagram.com/arshavina_alisia__mb

Бывшая жена Андрея Аршавина Алиса заявила, что ей некогда ссориться с Миланой Тюльпановой, так как она проходит тяжёлое лечение.

Не надо устраивать хайп и провокацию, милые мои ненавистницы. Где надо, в прессе Милана уже написала, высосав из пальца конфликт. На этом, думаю, всё. Из уважения к моим детям не надо так. Те, кому я ненавистна, не надо писать гадости. У мамы болит голова, это правда. Особенно, когда она читает такое, — написала бывшая возлюбленная футболиста в Instagram.

Свой пост Алиса сопроводила фотографиями, на которых видно её лицо. При этом девушка замазала свой нос.

Пользователи пожелали бывшей жене Аршавина здоровья. Они надеются, что она сможет победить недуг, после чего вернётся к полноценной жизни.

В январе 2021 года девушка рассказала, что врачи диагностировали у неё аутоиммунное заболевание. По словам Казьминой, эта болезнь сопровождается некрозом тканей лица.

Ранее NEWS.ru сообщал, что экс-футболист сборной России Андрей Аршавин встретил новую девушку. Видео футболиста с ней опубликовала экс-супруга Александра Кержакова Милана Тюльпанова.