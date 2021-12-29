«Было очень жалко»: рэпер Жиган прокомментировал освобождение Хованского

Рэпер Рома Жиган заявил, что ему было «по-человечески очень жалко» осуждённого за экстремизм блогера Юрия Хованского. Музыкант посоветовал ему больше не писать «всякую ересь» и «дебильные песни », сообщает Pravda.Ru.

Я ничего не ожидал по поводу Хованского, я вообще о нём не думаю. Очень рад, что он отметит Новый год дома, и дай бог, чтобы этот маленький срок был для него хорошим большим уроком. Вот и всё. Чтобы он больше не писал всякую ересь, не писал всякие песни дебильные и думал, прежде чем что-то сказать. А так, конечно, по-человечески было его очень жалко, — высказался Жиган.

Хованский был задержан 8 июня 2021 года из-за исполнения песни про теракт в театральном центре на Дубровке, который произошёл во время показа мюзикла «Норд-Ост» в октябре 2002 года. Видеоролик с ней был опубликован в Сети. Уголовное дело было возбуждено по ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности, публичное оправдание терроризма или пропаганда терроризма).

Блогер находился в СИЗО, но в конце декабря суд изменил ему меру пресечения с ареста на запрет определённых действий. Новый год Хованский встретит дома. Блогеру запрещено пользоваться телефоном и Интернетом, а также выходить из дома с 18:00 до 10:00.

Ранее девушка Хованского Мария Нелюбова раскрыла, что блогер сделал первым делом по возвращении домой из СИЗО. По её словам, у Хованского наблюдаются некоторые проблемы со здоровьем.