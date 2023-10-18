«Были не готовы»: Спирс рассказала об аборте от Тимберлейка в 19 лет Спирс рассказала в мемуарах, что сделала аборт от Тимберлейка в 19 лет

Фото: Shalan Stewart/Keystone Agency/Global Look Press

Американская певица Бритни Спирс в своих мемуарах «Женщина во мне» призналась, что в возрасте 19 лет сделала аборт от певца Джастина Тимберлейка, потому что он не захотел ребенка, пишет Daily Mirror. По сообщению издания, эта новость может негативно отразиться на карьере исполнителя и серии концертов, которые он запланировал на осень 2023 года. Источник отметил, что после откровений Спирс в окружении Тимберлейка «началась паника».

Эта книга — кошмар для него [Тимберлейка], она ввергает всю его семью в хаос и причиняет боль. Спирс утверждает, что Тимберлейк «не был счастлив», когда она сказала ему, что беременна. Певец заявил, что они были не готовы стать родителями, вынудив Спирс принять решение прервать беременность. Остается неясным, рассказывал ли певец об аборте Спирс своей нынешней жене Джессике Бил, — сообщает издание.

Ранее Спирс сообщила о выходе своих мемуаров «Женщина во мне» 24 октября 2023 года. 41-летняя исполнительница пообещала рассказать в биографии о своем «невероятном пути к славе» и о том, как она проявляла силу в самые «мрачные периоды» жизни, когда находилась под опекой отца. Спирс подчеркнула, что работала над книгой самостоятельно.

До этого сообщалось, что артистка после объявления о разводе с мужем начала встречаться со своим 37-летним домработником Полом Ричардом Солизом. Мужчина, которого исполнительница наняла год назад для уборки в доме, имеет криминальное прошлое. Он привлекался за продажу запрещенных веществ и незаконное хранение оружия. В разговоре с журналистами Солиз назвал Спирс феноменальной и очень доброй женщиной.