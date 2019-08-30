https://static.news.ru/photo/a9bb34aa-cab0-11e9-8ac0-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Global Look Press

Ольга Бузова выложила в Instagram фото в купальнике и оказалась в центре насмешек подписчиков. Сейчас ведущая участвует в съёмках нового реалити-шоу на Бали.

Ольга на снимке — в белой шляпе и белом купальнике, который, как она сама пишет, пригодился ей «только для фото». Пользователи в ответ стали насмехаться из-за фасона купальника, который назвали «бабушкиным».

Бабушкины трусы и верх на два размера больше! — оценили фото подписчики.

Кто-то сделал вывод, что на Ольге — не купальник, а комплект нижнего белья.

Даже не бабушкины, а дедушкины семейники! — пришли к выводу подписчики ведущей «Дома-2».

Ранее News.ru сообщал, что продюсер Иосиф Пригожин объяснил, чем такие представители шоу-бизнеса, как Бузова и Волочкова, отличаются от настоящих артистов. Так он прокомментировал скандалы с «вечным огнём» и «блокадницей», в центре которых оказались балерина и телеведущая.