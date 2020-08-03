Бузову подозревают в измене Даве с женатым мужчиной

https://static.news.ru/photo/6b064f10-a2c4-11e9-a8b5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Телеведущая Ольга Бузова изменяет блогеру Давиду Манукяну, также известному как Дава. Звезду заметили в компании женатого мужчины.

Ранее в Сети появилась информация о том, что певица, возможно, рассталась с Манукяном. Такое предположение сделали поклонники звёзд. Артисты перестали выкладывать совместные фотографии в соцсети.

Сейчас появилась новая версия, почему исполнители расстались. Журналисты утверждают, что певица завела роман со своим директором Арамом Ананяном, который женат.

Бузова и Ананян посетили юбилейную вечеринку коллеги по цеху Андрея Григорьева-Апполонова. Пара не скрывала свои чувства. Вели они себя открыто и дерзко, пишет 7days.ru.

Ведущую «Дома-2» и блогера заподозрили в отношениях, после того как они сыграли влюблённую пару в клипе на песню Ольги «Лайкер». Их роман стал одним из самых ярких событий прошлого года. Певица, которая очень долго не могла обрести любовь, тогда утверждала, что мечтает о детях от Давы.

Ранее, как писал NEWS.ru, участник телешоу «Битва экстрасенсов» Михаил Филоненко заявил, что шанс на свадьбу у звёздной пары очень высок, так как их совместимость благоприятна для создания семьи. Однако, отметил он, в этих отношениях именно Бузовой предстоит решить, состоится ли брак и как долго он продлится.