Бузову и Бородину потребовали убрать с российского телевидения

https://static.news.ru/photo/3fb1525a-57f0-11eb-9401-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: Сергей Булкин/NEWS.RU

Общественник Руслан Захаркин потребовал убрать с федеральных телеканалов бывших ведущих телепроекта «Дом-2» Ольгу Бузову и Ксению Бородину.

Сейчас обе женщины принимают участие в съёмках нового сезона шоу «Бородина против Бузовой» на ТНТ, которое изменило свой формат. По задумке продюсеров, теперь бывшие ведущие «Дома-2» должны обсуждать остросоциальные темы.

Какое социальное право Бородина и Бузова имеют для обсуждения таких тем? Люди, которые создали свои имена на грязном хайпе, будут теперь вещать о семейных ценностях, здоровом образе жизни и морали? Смешно же, — цитирует «Экспресс-газета» Захаркина.

По его словам, общество давно устало от «мусорного контента», которым его пичкают Бородина, Бузова и им подобные. Общественник считает, что их нужно уволить с ТНТ и отправить работать в реальный сектор экономики — например, на завод.

Захаркин добавил, что о социальных проблемах должны говорить люди, которые в этом разбираются.

Белка больше разбирается в социальных проблемах, чем Бузова с Бородиной, — подытожил мужчина.

Ранее председатель Счётной палаты Алексей Кудрин заявил, что в транслируемых по телевидению ток-шоу очень часто можно наблюдать подмену понятий и отсутствие честного мнения, что в конечном счёте ведёт к снижению доверия в обществе. Глава ведомства отметил, что сам нередко выступает модератором в различных дискуссиях и его роль заключается в том, чтобы дать возможность высказаться всем участникам. В ток-шоу, добавил Кудрин, не происходит этой модерации, а понятия часто подменяются. Председатель Счётной палаты считает, что в России стала навязываться новая культура дискуссий, которая не всегда основывается на честном мнении, писал NEWS.ru.