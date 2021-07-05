Бузова показала откровенное фото

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Певица и телеведущая Ольга Бузова опубликовала откровенное фото в бикини на своей странице в Instagram.

Снимок сделан со спины. На фотографии артистка «без верха» стоит самым пикантным местом в камеру. Её обнаженную спину прикрывают лишь яркие разноцветные косы. Напомним, в настоящий момент Бузова находится в Африке на съёмках нового телешоу.

Недавно Виктор Салтыков раскритиковал Бузову, назвав поющую ведущую позором страны. По мнению певца, экс-ведущей «Дома-2» не стоило ударяться в музыкальную карьеру, высказался музыкант в эфире YouTube-шоу «Антонимы».

Ранее российская актриса Любовь Толкалина опубликовала в своём Instagram откровенный снимок. Бывшая гражданская жена кинорежиссёра Егора Кончаловского изображена совершенно обнажённой.