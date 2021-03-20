Бузова рассказала, как чуть не выдала себя на шоу «Маска»

https://static.news.ru/photo/ee490a04-8a88-11eb-a7e7-96000091f725_660.jpg Фото: buzova86 / instagram

В воскресенье состоялся очередной выпуск шоу «Маска» на НТВ, жюри предпочло раскрыть Розовую Пантеру. В костюме оказалась певица Ольга Бузова.

Перед тем как она сняла маску, члены жюри попытались предположить, кто скрывается в образе Пантеры: они были уверены, что там могла быть Аделина Сотникова, Алина Загитова, Яна Рудковская или Татьяна Навка.

Моя Бузяндра, я не узнал свою Бузяндру, — заявил Филипп Киркоров, когда Ольга всё же сняла маску.

В итоге Бузова призналась, что чуть не рассекретила себя, потому что постоянно хотела показать свой фирменный знак — сердечко.

Певица также сообщила, что многократно намекала Киркорову, что это именно она в костюме Розовой Пантеры. Например, когда говорила ему, чтобы «он её отшлёпал».

Судья проекта Регина Тодоренко рассказала, как несколько дней назад встретила Бузову, а та ни словом не обмолвилась, что это именно она под маской.

Ранее NEWS.ru писал, что в четвёртом выпуске шоу жюри решило узнать, кто скрывается в костюме Пингвина. Оказалось, что под маской певица Азиза, но это стало сюрпризом для жюри, потому что её даже гипотетически не было в списке возможных артистов.

После того как жюри попросило певицу снять маску, в зале повисла тишина, а сама артистка выразила крайнее недовольство тем, что именно её решили рассекретить и теперь она не сможет побороться за выход в финал. В итоге Азиза так расстроилась, что психанула и покинула сцену в слезах, проигнорировав правила шоу, по которым должна была исполнить финальную песню.