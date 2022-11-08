Бузова прокомментировала слухи о ее новом романе с депутатом Певица Бузова призвала не верить слухам о ее новом романе с депутатом

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Телеведущая и певица Ольга Бузова призвала не верить слухам и сплетням о ее романе с мужчиной, в компании которого ее заметили в Дубае, сообщают СМИ. Так артистка прокомментировала информацию насчет того, что ее новым избранником мог стать известный депутат. Она призвала верить только «своим глазам и ушам» и ей самой в высказываниях насчет того, что касается ее личной жизни. Бузова также призвала делать мир добрее и не заниматься распространением сплетен и домыслов.

Один не дослышал, второй не довидел, третий не допонял, четвертый досочинял... Обращаюсь ко всем журналистам, блогерам, моим поклонникам и, особенно, моим антифанам. Верьте только своим глазам и ушам! И Ольге Бузовой! И моим социальным сетям! Давайте все вместе будем делать мир добрее, без сплетен и домыслов! — написала певица в своих соцсетях.

Ранее сообщалось, что Ольга Бузова приезжала в Донецк с гуманитарной миссией. Она приняла участие в акции фонда «Здоровое Отечество». Представители Общероссийского народного фронта и Бузова доставили в Амвросиевку партию гуманитарной помощи.

До этого Бузову раскритиковали за хайп на стоимости ее нового особняка. Артистка рассказала, что стала обладательницей трехэтажного элитного особняка недалеко от Сочи стоимостью 100 млн рублей, однако эксперты отметили, что артистка завысила цену в три раза, реальная стоимость дома — 35 млн. Пользователи соцсетей обвинили Бузову в хвастовстве и погоней за хайпом.