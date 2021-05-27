Бузова поздравила родной Санкт-Петербург с днём рождения

https://static.news.ru/photo/d6d26670-bed8-11eb-81df-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagam.com

Российская певица Ольга Бузова на своей странице в социальной сети Instagram поздравила свою малую родину — Санкт-Петербург — с Днём города, отмечаемым 27 мая. На опубликованном фото знаменитость стоит на фоне Исаакиевского собора — одного из символов мегаполиса.

Мой родной Санкт-Петербург. C днём рождения. Люблю тебя, — написала звезда.

Накануне исполнительница заявила, что вернулась в режим «терминатор». Она также посоветовала подписчикам «пристегнуться» перед «взлётом».

В Сети в последнее время обсуждают нового возлюбленного Бузовой. Интернет-пользователи отметили, что парень очень похож на экс-бойфренда звезды Даву Манукяна — тоже молодой, пишет рэп и красиво ухаживает. Подписчики рассекретили возможного ухажёра певицы, обратив внимание, что в одной из многочисленных Instagram-историй исполнительницы мелькнули знакомые мужские кроссовки — такие же носит начинающий музыкант Радий.