Бузова раскрыла, про что напишет новую книгу

Российская певица и телеведущая Ольга Бузова в своём подкасте «Бузова шоу» на платформе «Яндекс.Музыка» пообещала написать новую книгу о том, как оправдать поступки многих людей, особенно мужчин.

Я вообще могу выпустить книгу по оправданию поступков всех людей в этом мире, а мужчин тем более! Девчонки, реально, я когда-нибудь напишу книгу «Как оправдать мужчину». Я просто, мне кажется, чемпионка по этим моментам, — отметила звезда.

В программе также принял участие Бальтазар Гайдн-Прохоров, который провёл пять лет в тюремном заключении за мошенничество и хищение в особо крупных размерах. Он признался, что ранее у него было менее яркое имя. В ответ на это Бузова сначала удивилась, что мужчина отверг имя, данное ему при рождении, а потом подчеркнула, что понимает такое решение.

О запуске нового проекта Бузова сообщила накануне на своей странице в Instagram. Звезда отметила, что в программе «Бузова шоу» «глаза в глаза, один на один» задаст мужчинам самые неудобные вопросы про женщин, волнующие не только её, но и поклонников.

Ранее сообщалось, что «мальдивский муж» Бузовой Давид Манукян (Дава), ставший ведущим шоу «Дом-2», всё чаще делится подробностями личной жизни. На этот раз экс-жених певицы рассказал на «поляне» об отношениях с алкоголичкой. В одном из недавних выпусков Дава осудил пристрастие участников шоу к спиртному. Ведущий был недоволен, что они прикладываются к бутылке вместо того, чтобы заниматься важными вещами.