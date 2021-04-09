Бузова рассказала о трёх своих заветных желаниях

https://static.news.ru/photo/17e9bad4-9ab5-11eb-83ef-96000091f725_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Телеведущая и певица Ольга Бузова назвала три свои главные желания. Звезда шоу-бизнеса уверена, что в ближайшее время они обязательно исполнятся.

По её словам, все её желания «жизненные и простые».

Я хочу любить и быть любимой. Хочу дом, собаку и детей, — рассказала Бузова в эфире передачи «Ты не поверишь!» на телеканале НТВ.

Несколькими днями ранее на церемонии вручения музыкальной премии «Жара» ведущие вечера Ксения Собчак и Филипп Киркоров довели Бузову до слёз, несколько раз напомнив ей о расставании с блогером Давидом Манукяном. Певица стойко выдержала расспросы на сцене, но за кулисы ушла в душевном раздрае.

Впрочем, позже, как писал NEWS.ru, Бузова заявила, что не держит на них зла, так как за 17 лет в шоу-бизнесе научилась выдерживать такие эмоциональные атаки. Она отметила, что каждый раз, как оловянный солдатик, продолжает идти дальше.