Бузова объяснила своё резкое похудение

https://static.news.ru/photo/a6710806-4ffc-11eb-b8d5-fa163e074e61_660.jpg Ольга Бузова Фото: buzova86/instagram.com

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила поклонникам, которые сравнили её со скелетом и заподозрили анорексию после публикаций её фото с отдыха на Мальдивах. Она заявила, что находится сейчас в идеальной форме.

Мне многие пишут, что мне надо поправиться. Мои хорошие, я сейчас нахожусь почти в идеальной форме для себя, более того, я тут быстро поправляюсь, и очень переживаю из-за этого. Я нравлюсь себе, когда я стройная, — написала она в Instagram.

Бузова подчеркнула, что её стройность — это работа над собой и ограничения. Она также добавила, что даже на отдыхе начала заниматься в спортзале.

Сообщение телезвезды прокомментировал её пиар-менеджер Антон Богословский: «Твои рёбра стали главной новостью страны. Мне позвонили по-моему все СМИ России за комментарием».

Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова отдыхает с возлюбленным блогером Давидом Манукяном на Мальдивах. Однако фото, которые постит в Instagram звезда, буквально привели фанатов в ужас. Дело в том, что Бузова сильно похудела, в связи с чем подписчики умоляют её набрать вес. Многие подписчики и вовсе поставили 34-летней Ольге диагноз — анорексия. Другие шутят, что тур на Мальдивы оказался без питания. Однако есть и те, кто посмеялись над тем, как Бузова старательно втягивает живот ради того, чтобы выглядеть как можно худее.

Манукян и Бузова встретили Новый год на Мальдивах. Звёздная пара арендовала отдельный дом на океанском побережье и наслаждается отпуском. 1 января мужчина удивил возлюбленную дорогостоящим подарком. Исполнительница получила золотой браслет в виде гвоздя от известного бренда. Драгоценность инкрустирована бриллиантами. Стоимость украшения составляет около 4,3 млн рублей.