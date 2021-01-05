Бузова объяснила своё резкое похудение

Певица и телеведущая Ольга Бузова ответила поклонникам, которые сравнили её со скелетом и заподозрили анорексию после публикаций её фото с отдыха на Мальдивах. Она заявила, что находится сейчас в идеальной форме.
Мне многие пишут, что мне надо поправиться. Мои хорошие, я сейчас нахожусь почти в идеальной форме для себя, более того, я тут быстро поправляюсь, и очень переживаю из-за этого. Я нравлюсь себе, когда я стройная, — написала она в Instagram.
Бузова подчеркнула, что её стройность — это работа над собой и ограничения. Она также добавила, что даже на отдыхе начала заниматься в спортзале.
Сообщение телезвезды прокомментировал её пиар-менеджер Антон Богословский: «Твои рёбра стали главной новостью страны. Мне позвонили по-моему все СМИ России за комментарием».
Как писал NEWS.ru, Ольга Бузова отдыхает с возлюбленным блогером Давидом Манукяном на Мальдивах. Однако фото, которые постит в Instagram звезда, буквально привели фанатов в ужас. Дело в том, что Бузова сильно похудела, в связи с чем подписчики умоляют её набрать вес. Многие подписчики и вовсе поставили 34-летней Ольге диагноз — анорексия. Другие шутят, что тур на Мальдивы оказался без питания. Однако есть и те, кто посмеялись над тем, как Бузова старательно втягивает живот ради того, чтобы выглядеть как можно худее.
Манукян и Бузова встретили Новый год на Мальдивах. Звёздная пара арендовала отдельный дом на океанском побережье и наслаждается отпуском. 1 января мужчина удивил возлюбленную дорогостоящим подарком. Исполнительница получила золотой браслет в виде гвоздя от известного бренда. Драгоценность инкрустирована бриллиантами. Стоимость украшения составляет около 4,3 млн рублей.