Сестра Бузовой рассказала, что довело её до инсульта

https://static.news.ru/photo/564954ee-37a3-11eb-85cb-fa163e074e61_660.jpg Анна Бузова Фото: annabuzova/intagram.com

Младшая сестра певицы Ольги Бузовой Анна попала в больницу с инсультом в конце ноября из-за потока отрицательных мыслей, глубоко засевших в голове. Об этом она рассказала в социальной сети.

В больнице Анна Бузова поняла, почему у неё случился инсульт в таком раннем возрасте. Девушке сейчас 32 года. Она и раньше верила в то, что мысли могут материализоваться, но редко задумывалась об этом. Поэтому девушка часто допускала негативные мысли, а те часто закрадывались в её голову и не уходили, передаёт телеканал «360».

Всё, что со мной произошло, — это результат потока моих отрицательных мыслей, которые настолько глубоко засели и спрятались в моей голове, что я перестала их замечать, спрятав за ширмой улыбки, — сообщила в Instagram Бузова.

В больнице она прослушала аудиокнигу Джона Кехо «Подсознание может всё» и после этого поняла, что нужно мыслить позитивно. По мнению блогера, мозг — это сильнейшая и неизведанная структура, а если научиться им работать, то можно управлять миром.

Поэтому теперь каждое утро в течение нескольких минут девушка повторяет, что здорова. После таких нехитрых манипуляций Бузова чувствует себя лучше.

Ранее 32-летняя Анна Бузова, перенёсшая инсульт, рассказала поклонникам, что ей пришлось пережить во время резкого скачка давления. Девушка публично обратилась к своей без малого двухмиллионной аудитории в Instagram. Она поблагодарила всех за поддержку и призналась, что для неё очень важно проявленное к ней внимание в дни болезни. Она добавила, что со своей стороны хочет пожелать всем крепкого здоровья.

Инсульт у Анны Бузовой произошёл неделю назад. У девушки была серьёзно нарушена речь, она потеряла чувствительность в правой руке и ноге, писал NEWS.ru.