Буланова отреагировала на заявление Меладзе о бойкотах новогодних шоу

https://static.news.ru/photo/e91c1c22-2752-11eb-86c9-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Буланова Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

На призыв в публикации Валерия Меладзе, который предложил артистам отказаться от съёмок в «голубых огоньках», отреагировала и заслуженная артистка России Татьяна Буланова.

Рестораны будут закрыты, и людям ничего не останется делать, как сидеть дома у телевизора, а если не будет развлекательных программ в новогоднюю ночь, то и праздника не будет весёлого, — сказала артистка в эфире телеканала «Звезда».

По мнению Булановой, отказываться от съёмок из-за направленных на сохранение здоровья ограничений было бы неправильно.

О бойкоте «голубых огоньков» Меладзе написал в своём Instagram. Он пояснил, что российские артисты из-за пандемии COVID-19 остались без новогодних концертов. При этом уже восемь месяцев у представителей шоу-бизнеса нет стабильного заработка, а тысячи организаторов, менеджеров и других специалистов отрасли остались и вовсе без средств к существованию. Меладзе считает, что если работа артистов запрещена ограничительными мерами, то сниматься в новогодних шоу им тоже не стоит.

По мнению певца, тогда, может, «кто-то заметит», что существует отрасль, в которой заняты десятки тысяч людей, у которых нет работы уже несколько месяцев. Однако через некоторое время Меладзе назвал свою идею о бойкоте «новогодних огоньков» невыполнимой. Позднее, когда его пост вызвал шквал комментариев не только среди звёзд, но и политиков, артист прокомментировал свой призыв к музыкантам и артистам отказаться от участия в «голубых огоньках». Певец пояснил, что вовсе не хотел спровоцировать кого-либо на резкую реакцию, однако думал своей публикацией обратить внимание на трудности представителей шоу-бизнеса, оставшихся без заработков в пандемию.

Как писал NEWS.ru, депутат Госдумы Николай Валуев считает, что адресованное артистам предложение российского певца Валерия Меладзе отказаться от съёмок в новогодних телепередачах неуместно.