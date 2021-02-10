«Буду учиться дышать»: Пригожин рассказал о восстановлении после COVID-19

https://static.news.ru/photo/3b7a9610-6bb4-11eb-bd2b-96000091f725_660.jpg Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Российский музыкальный продюсер Иосиф Пригожин рассказал, как проходит его восстановление после заражения коронавирусом во время поездки в Дубай.

Сейчас 51-летний продюсер находится дома в Москве и в буквальном смысле учится жить заново. По его словам, даже самые простые вещи кажутся для него теперь очень сложными.

Попробую в первый раз выйти на прогулку. Будем учиться дышать и ходить одновременно. Спасибо, что живой, — сообщил Пригожин на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что первую неделю болезни чувствовал себя неплохо и думал, что уже идёт на поправку, как резко начал задыхаться. Его срочно забрали в больницу. Состояние ухудшалось с каждой минутой, Пригожина подключили к кислороду. Теперь, по его словам, всё самое страшное позади, и он благодарит всех тех, кто не остался равнодушным к его беде.

Ранее Пригожин сообщил, что они с супругой, певицей Валерией, перенесли COVID-19 в Дубае. Он пробыл в больнице восемь дней, которые Пригожин назвал «адом». По словам продюсера, Валерия перенесла болезнь достаточно легко, а он был в тяжёлом состоянии, но уже выписался. Он признался, что не ожидал такой реакции своего организма на «страшную болезнь», писал NEWS.ru.

Накануне стало известно, что коронавирусом заразилась российская певица Наталья Подольская. Первые признаки недомогания жена Владимира Преснякова — младшего почувствовала в начале февраля 2021 года, притом что исполнительница была крайне осторожна и практически не выходила из дома. В данное время у Подольской на грудном вскармливании находится трёхмесячный сын. Певица придерживается ограничений, избегая любого общения.