Брухунову возмутило заявление о дезинфекторе в её квартире

https://static.news.ru/photo/0ece5b3c-a734-11ea-8980-fa163e074e61_660.jpg Татьяна Брухунова Фото: bruhunova/instagram.com

Жена сатирика Евгения Петросяна Татьяна Брухунова отреагировала на появившуюся в СМИ информацию, что они живут с супругом раздельно.

Ранее сообщалось, что сотрудник дезинфекции побывал в её квартире и не обнаружил там следов присутствия юмориста: ни тапочек, ни зубной щётки, ни даже их общего ребёнка.

По словам женщины, сведения о дезинфекторе являются чьей-то выдумкой. Она никогда бы не пустила его к себе в квартиру.

Вы всерьёз подумали, что я могу впустить в дом каких-то дезинфекторов? Клопов и тараканов у меня нет. От коронавируса дезинфекцию по квартирам не проводят. Спуститесь с небес на землю, — написала она на своей странице в Instagram.

По мнению Брухуновой, она стала объектом нападок в СМИ потому, что кому-то это выгодно.

Как отметила супруга Петросяна, она «не обезьянка в цирке, чтобы развлекать» и требует к себе уважения, сообщает Teleprogramma.pro.

Елена Степаненко и Евгений Петросян развелись в ноябре 2018 года после 33 лет брака. Юморист связал себя узами брака с молодой помощницей Татьяной Брухуновой. У пары якобы появился наследник, которого они тщательно скрывают.

Ранее 67-летняя Степаненко язвительно высказалась в адрес женщин, заводящих романы с женатыми мужчинами. Татьяна Брухунова остро отреагировала на эту новость. Она даже сделала репост статьи о шутках в её адрес. После этого женщина начала показывать подарки от юмориста, хотя раньше она старалась не демонстрировать их. В частности, она опубликовала в сторис Instagram золотое кольцо от известного бренда. Украшение исполнено в виде надписи Love. Изделие сделано из 18-каратного золота, а его стоимость составляет около 48 тысяч рублей, писал NEWS.ru.