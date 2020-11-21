Брухунова показала трогательное фото маленького сына Петросяна

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Молодая шоумена Евгения Петросяна Татьяна Брухунова обнародовала в Instagram новую фотографию их общего сына Вагана. Малышу ещё нет и года, но растёт мальчик очень быстро.

Впрочем, на снимке одетый в стильный домашний комбинезончик пижамного стиля малыш традиционно изображён спиной к камере. В отличие от своего именитого мужа Брухунова не разу не показывала лицо ребёнка.

Судя по одежде Вагана, зимой даже дома родители стараются одевать его достаточно тепло. На мальчике помимо мягкой одежды, закрывающей всё тело, надета шапочка. Судя по одинаковому белому окрасу с замысловатыми линейными узорами, это единый комплект.

Малыш в кадре стоит на подоконнике, рассматривая что-то на улице за окном.

Пользователи в комментариях отметили , как быстро подрастает сын звёздной четы. Они назвали его гномиком, куклёнком, ангелочком и маленьким медвежонком, который уже начинает познавать мир. Многие пожелали малышу крепкого здоровья, а его родителям — счастья.

Сын Петросяна и Брухуновой появился на свет в 2020 году. Роды прошли 13 марта в одном из медицинских центров Дубая. Матерью Вагана стала супруга шоумена. Однако некоторое время ходили упорные слухи, что ребёнка рожала суррогатная мать. Причиной стало то, что новая жена звезды скрывала беременность из-за травли, которую устроили в соцсетях поклонники Елены Степаненко, с которой Петросян со скандалом развёлся в 2019 году.

Традиции скрывать лицо сына, как писал NEWS.ru, поначалу не придерживался Петросян. На первой же обнародованной им фотографии сына, которую он опубликовал в день своего 75-летнего юбилея, шоумен запечатлел себя, держащим Вагана в руках, и лицо ребёнка было хорошо видно. Однако таких «ошибок» он больше не совершал, а ту фотографию некоторое время спустя скрыл, сейчас она недоступна.