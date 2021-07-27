Бритни Спирс назвала имя нового опекуна

Адвокат американской певицы Бритни Спирс Мэтью Розенгарт обратился в суд с требованием отстранить отца исполнительницы от опекунства над ней. Кандидатом на эту позицию адвокат назвал аудитора Джейсона Рубина, который специализируется на управлении сложными трастами и на делах о злоупотреблении опекой. Об этом сообщил Fox News.

Наша команда действует быстро и агрессивно, чтобы отстранить Джейми Спирса от опекунства. Если же он сам, конечно, не уйдёт раньше, — заявил адвокат.

Розенгарт оценил состояние Бритни в 60 млн долларов, из них 2,7 млн наличными, а оставшиеся деньги в виде инвестиций и недвижимости. В конце июня суд разрешил певице нанять собственного адвоката, после обвинений Бритни, что отец злоупотребляет правами опекуна.

Ранее менеджер исполнительницы Ларри Рудольф уволился и заявил, что Спирс планирует завершить карьеру. Он работал с ней с 1990-х. Свои мысли он изложил в письме к опекунам артистки — её отцу Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери.