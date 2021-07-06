Менеджер Бритни Спирс уволился и заявил о завершении её карьеры

Менеджер американской певицы Бритни Спирс Ларри Рудольф уволился и заявил, что исполнительница планирует завершить карьеру. Он работал с ней с 90-х, передаёт портал Deadline. Свои мысли он изложил в письме к опекунам артистки — её отцу Джейми Спирсу и Джоди Монтгомери.

В обращении Рудольф подчеркнул , что в последний раз общался с Бритни Спирс более 2,5 года назад и тогда знаменитость признавалась, что хочет сделать паузу в карьере, но теперь планы другие — звезда хочет навсегда уйти со сцены.

Сегодня я узнал, что Бритни хотела завершить карьеру. Как вы знаете, я никогда не был в команде опеки и не имел отношения к действиям опекунов, так что с деталями я не знаком. Изначально меня наняли по просьбе Бритни, чтобы помогать ей. Как менеджер, я верю, что моё увольнение в интересах Бритни, поскольку мои профессиональные услуги больше не нужны, — отметил Рудольф.

В конце июня Спирс выступила на суде по поводу опеки её отца над собой. В первой публичной речи она заявила, что не владеет своей жизнью и хочет вернуть себе свои права. Она отметила, что пять лет её закалывали литием, из-за которого она чувствовала себя «как будто пьяной».

Кроме того, опекуны и охранники не оставляли её одну, даже когда она была абсолютно обнажённой. Её насильно заставили поставить внутриматочную спираль, чтобы она не беременела. И запретили её снимать. Певица призналась, что всё ещё хочет замуж и детей. Опекуны запрещают ей это делать. Также ей не разрешали сделать перерыв в работе, несмотря на жалобы на усталость.

Ранее сообщалось, что возлюбленный Бритни Спирс обхаживает её на Гавайях после всего произошедшего. Молодой тренер познакомился с певицей, когда снимался в её музыкальном клипе Slumber Party в 2016 году. Официально об отношениях пара рассказала в январе 2017 года, и с тех пор они не разлей вода.

1 июля сообщалось, что суд отклонил запрос певицы на её освобождение от опеки отца Джейми Спирса. Звезда останется под контролем родителя.