Боярский назвал незначимым своё отражение в зеркале

https://static.news.ru/photo/bd080ae6-0a7b-11ea-8641-fa163e074e61_660.jpg Михаил Боярский Фото: Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Народный артист Михаил Боярский рассказал о состоянии своего здоровья. Вопросы у поклонников возникли после его появления на видео уставшим и сильно похудевшим.

Актёр уверяет, что чувствует себя хорошо, передаёт «КП-Урал». В настоящий момент он находится на даче в Ленинградской области, где самоизолировался с семьёй.

Я в зеркало не смотрел на себя давно — это не имеет значения. У меня всё хорошо, здоров, — отметил на вопрос о причине своего похудения.

Как писал NEWS.ru, внешний вид актёра стали обсуждать после того, как он опубликовал ролик с обращением к почитателям его таланта. Боярский попросил всех неравнодушных помочь сыновьям музыканта Симфонического оркестра Ленинградской области, у которых нашли редкую патологию. Детям нужна срочная операция, а для этого необходима большая сумма денег.