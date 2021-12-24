Боярский предложил Лебедеву пойти туда, куда дизайнер «послал» СК РФ

Российский актёр и музыкант Михаил Боярский в беседе с NEWS.ru предложил дизайнеру Артемию Лебедеву после его поста о мощах святых «пойти туда, куда он послал СК РФ». Артист добавил, что «блогер вырыл удачное место для дискуссий», но Боярский «туда не пойдёт».

Я с ним (с Артемием Лебедевым. — NEWS.ru) не хотел бы общаться, мне совершенно наплевать на него. Пускай он идёт в то самое место, куда послал Следственный комитет. Что касается меня — я христианин, православный и соблюдаю то, что чтили мои деды, прадеды и родители, так что мне с ним не по пути. А он себе вырыл удачное место для дискуссий, я туда не пойду, — подчеркнул Боярский.

17 декабря в Telegram-канале дизайнера появился пост, где он заявил о «тупости» созерцания мощей святых, которые при жизни «были обычными алкашами и разной степени крупности начальством». Он также задался риторическим вопросом о причинах поклонения Владимиру Ленину, Ким Ир Сену и Мао, «трупики» которых выставлены в мавзолеях. 23 декабря, узнав о проверке СК РФ своей публикации, Лебедев предложил СК РФ «засунуть себе в ***** мощи всех святых».

Комментируя это заявление Лебедева, запрещённый в служении диакон Андрей Кураев заявил NEWS.ru, что патриарху Кириллу следует выписать премию блогеру и дизайнеру Артемию Лебедеву после его скандального поста о святых мощах, поскольку он привлёк внимание к важной для Церкви теме. По его мнению, реакция на слова дизайнера поражает своей неадекватностью.

23 декабря Следственный комитет России начал проверку высказываний Лебедева. Она квалифицируется по части 1 статьи 148 УК РФ «Нарушение права на свободу совести и вероисповеданий».