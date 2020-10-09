Бородина раскритиковала Собчак как журналиста

https://static.news.ru/photo/df90a358-0a60-11eb-93fc-fa163e074e61_660.jpg Фото: instagram.com/borodylia

Телеведущая Ксения Бородина не приветствует деятельность своей бывшей коллеги по реалити-шоу «Дом-2» Ксении Собчак. По её словам, они никогда не были подругами.

Раньше могли созвониться, но после отказа идти на её шоу и обмена «любезностями» мы не общаемся. Мне нравятся её интервью, но наблюдать за этим, сидеть там я бы не хотела, — отметила Бородина, слова которой приводит StarHit.

Телеведущая также подчеркнула, что журналист не должен после беседы «стебать героя через комментарии».

Ранее NEWS.ru писал, что супруг Бородиной Курбан Омаров посетил YouTube-шоу «Алёна, блин!», чем вызвал шквал критики со стороны пользователей Сети. Так, Омаров заявил, что не хочет популярности и не собирается быть похожим на возлюбленного Ольги Бузовой.

Своё пристальное внимание зрители обратили на манеру речи супруга Бородиной — она показалась людям не очень уместной для успешного бизнесмена.