Бородина показала подделку вместо люксовой сумки

https://static.news.ru/photo/91e6cfae-8f1f-11ea-a0be-fa163e074e61_660.jpg Ксения Бородина Фото: Anatoly Lomokhov/ Global Look Press

Пользователи уличили Ксению Бородину в покупке подделки вместо дорогой люксовой сумки. Ведущая «Дома-2» продемонстрировала обновку на своей странице в соцсети.

Речь идёт о сумке Chanel, которая стоит порядка 400 тысяч рублей. Таких у Бородиной две — одну подарили на день рождения, вторую она купила сама, пишет Telegram-канал «Курятник».

Во второй сумке пользователи разглядели подделку и даже выяснили, что купила её себе ведущая якобы в интернет-магазине, торгующем имитацией модных брендов. Там такая сумка стоит 32 тыс. рублей.

До этого Бородину уже ругали за то, что она покупает себе вещи на рынке «Дубровка», так как многие считали, что популярная телеведущая закупается только в брендовых магазинах или Европе.

Впрочем, пользователи тут же сообщили, что не только Бородина пользуется подделками. Их видели у Ольги Бузовой, Анфисы Чеховой, Виктории Бони.

Ранее NEWS.ru сообщал, что Ксения Бородина рассказала поклонникам о своём самочувствии во время самоизоляции. Накануне телеведущая вернулась из поездки в Куршавель и теперь вынуждена 14 дней сидеть дома на карантине.